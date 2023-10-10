УПЦ МП та інші: Рада може збільшити перелік підстав для припинення діяльності релігійних організацій
Народні депутати пропонують ВРУ розширити перелік правових підстав для припинення діяльності релігійних організацій за рішенням суду.
Про це йдеться у законопроєкті №10126 про внесення змін до статті 16 закону Про свободу совісті та релігійні організації, який вже зареєстровано у Верховній Раді.
Згідно з документом, радять запровадити нове положення. Воно передбачатиме, що діяльність релігійної організації припиняється в судовому порядку, якщо її уповноважених осіб засуджено за вчинення злочину проти основ національної безпеки України.
Також це передбачено за вчинення правопорушення за статтями 161, 258 – 258-6, 436 – 438, 442, 447 чинного Кримінального кодексу. Серед них:
- порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної приналежності, релігійних переконань чи інших ознак;
- терористичний акт, публічні заклики чи створення терористичної групи, фінансування тероризму, перетин кордону України з цією метою;
- пропаганда війни, а також виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської чи іншої символіки.
Згідно з чинним українським законодавством, в судовому порядку діяльність релігійної організації припиняється, зокрема, у разі засудження її уповноважених осіб за правопорушення проти основ національної безпеки, передбаченого статтею 111-1 КК (Колабораційна діяльність).
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