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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

УПЦ МП та інші: Рада може збільшити перелік підстав для припинення діяльності релігійних організацій

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Народні депутати пропонують ВРУ розширити перелік правових підстав для припинення діяльності релігійних організацій за рішенням суду.

Про це йдеться у законопроєкті №10126 про внесення змін до статті 16 закону Про свободу совісті та релігійні організації, який вже зареєстровано у Верховній Раді.

Згідно з документом, радять запровадити нове положення. Воно передбачатиме, що діяльність релігійної організації припиняється в судовому порядку, якщо її уповноважених осіб засуджено за вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

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Також це передбачено за вчинення правопорушення за статтями 161, 258 – 258-6, 436 – 438, 442, 447 чинного Кримінального кодексу. Серед них:

  • порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної приналежності, релігійних переконань чи інших ознак;
  • терористичний акт, публічні заклики чи створення терористичної групи, фінансування тероризму, перетин кордону України з цією метою;
  • пропаганда війни, а також виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської чи іншої символіки.

Згідно з чинним українським законодавством, в судовому порядку діяльність релігійної організації припиняється, зокрема, у разі засудження її уповноважених осіб за правопорушення проти основ національної безпеки, передбаченого статтею 111-1 КК (Колабораційна діяльність).

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Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, Верховна Рада, Законопроект, Московський патріархат, Народний депутат, Релігія, тероризм, Церква
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