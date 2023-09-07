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Зеленського закликали ветувати проєкт закону про відновлення е-декларацій – петиція

Зеленського закликали ветувати проєкт закону про відновлення е-декларацій – петиція
Фото: Офіс президента

На сайті президента України створили петицію із закликом щодо ветування Володимиром Зеленським законопроєкта №9534, який був ухвалений напередодні у Верховній Раді.

Автором петиції є Олександр Ябчанка, а саме звернення до президента, яке було оприлюднено 6 вересня, набрала вже понад 40 тис. голосів з 25 тис. необхідних.

У зверненні до глави держави також наголошується, що закон, який нібито мав відновити декларування чиновників, не виконав “найголовнішу вимогу суспільства – відкрити дані про “воєнні” статки чиновників”. Таким чином, інформація про держпосадовців залишатиметься закритою ще на рік.

– А отже, позбавили громадян та журналістів інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни. Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Євросоюзу, послів G7 та депутатів Європарламенту, — пише Ябчанка.

Автор петиції закликав главу держави ветувати законопроєкт №9534 та повернути його до Верховної Ради з вимогою негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування терміном в 1 рік.

Станом на 23:20 петиція набрала 43 485 підписів із 25 тис. необхідних.

Нагадаємо, законопроєкт, про який йдеться, був ухвалений Верховною Радою в цілому 5 вересня. Разом із тим депутати не підтримали правку про негайне відновлення декларування.

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Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, Декларації, Е-декларації, е-декларація, Електронне декларування, Петиції
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