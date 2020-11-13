Хворим на Covid-19 заборонені солодощі: Ляшко пояснив чому

Вживання солодощів і низька фізична активність ускладнюють перебіг захворювання на Covid-19.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, потрібно звести до мінімуму вживання вуглеводів – особливо солодких, тому що вони згущують кров.

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– Вуглеводні продукти, низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання, – зазначив Ляшко.

Коронавірус в Україні 13 листопада

Станом на 13 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли ще 11 787 людей, що є черговим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становить 512 652.

Від початку пандемії померли 9 317 українців, одужали вже 233 849 пацієнтів.