Больным Covid-19 запрещены сладости: Ляшко объяснил почему

Употребление сладостей и низкая физическая активность усложняют течение заболевания Covid-19.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словами, нужно свести до минимума употребление углеводов – особенно сладких, потому что они сгущают кровь.

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– Углеводные продукты, низкая физическая активность приводят к тому, что усложняется течение заболевания, – отметил Ляшко.

Коронавирус в Украине 13 ноября

По состоянию на 13 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели еще 11 787 людей, что является очередным антирекордом. Общее количество инфицированных составляет 512 652.

С начала пандемии умерли 9 317 украинцев, выздоровели уже 233 849 пациентов.