В Україні з’явиться закон про національні спільноти, над ним вже працюють – Зеленський

В Україні працюють над розробкою закону про національні спільноти. Про це під час форуму Україна 30 повідомив президент Володимир Зеленський.

Він звернував увагу на те, що йдеться саме про законопроект про нацспільноти, а не нацменшини.

– Зараз триває активна робота над законом про національні спільноти. Жодна національність в нашій державі не повинна відчувати себе меншиною або менш важливою і захищеною, – сказав президент.

Володимир Зеленський анонсував, що відповідний закон з’явиться незабаром. Він зазначив, що всі ці законодавчі ініціативи спрямовані на те, щоб кожна людина в Україні відчувала, що всі громадяни рівні і на це не впливає його національність.

1 липня народні депутати вже ухвалили закон про корінні народи України. Згідно з документом, до них належать кримські татари, караїми та кримчаки.

Законом гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів, а також передбачається визначення правового статусу представницьких органів таких народів.