В Украине появится закон о национальных сообществах, над ним уже работают — Зеленский

В Украине работают над разработкой закона о национальных сообществах. Об этом во время форума Украина 30 сообщил президент Владимир Зеленский.

Он обратил внимание на то, что речь идет именно о законопроекте о нацсообществах, а не нацменьшинствах.

— Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах. Ни одна национальность в нашем государстве не должна чувствовать себя меньшинством или менее важной и защищенной, — сказал президент.

Владимир Зеленский анонсировал, что соответствующий закон появится в скором времени. Он отметил, что все эти законодательные инициативы направлены на то, чтобы каждый человек в Украине чувствовал, что все граждане равны и на это не влияет на его национальность.

1 июля народные депутаты уже приняли закон о коренных народах Украины. Согласно документу, к ним относятся крымские татары, караимы и крымчаки.

Законом гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов, а также предусматривается определение правового статуса представительных органов таких народов.