Профспілка працівників освіти і науки України розповіла про те, як Україні вдалося отримати оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Наразі історичний документ вже прямує у Київ, трансляцію його транспортування дивіться в онлайн-трансляції Фактів ICTV.

За даними прес-служби, це було ініціативою президента Володимира Зеленського, який поставив завдання очільнику МЗС Дмитру Кулебі.

– Протягом попередніх десятиріч було багато спроб привезти оригінал, але всі вони були безрезультатними, шведська сторона готова була лише давати копії. Завдяки наполегливій роботі та багатьом раундам консультацій за участі МЗС, Посольства України в Швеції, Мінкульту, які тривали багато місяців, все-таки вдалося досягти позитивного результату, – повідомили в організації.

У профспілці також наголосили, що оригінал документу прибуде до України вперше за 311 років.

– Конституція фактично проголошувала в Україні незалежну республіку, зберігаючи тільки протекторат шведського короля замість колишнього підданства царю — великий крок уперед, порівняно із вищим висловом української політичної думки XVII ст. у Гадяцькому трактаті, – каже начальниця відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України Ольга Вовк.

Повна назва цього документу досить довга – Договір та Встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського між Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між Генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою.

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Його було прийнято на козацьких зборах біля міста Тягин на березі Дністра 5 квітня 1710 року.

– Ми повертаємо Україні Україну, – наголосили у прес-службі Профспілки працівників освіти і науки.

У відомстві розповіли, що реальної сили Конституція Орлика не мала, оскільки її укладали на чужині, а її творці так і не змогли повернутись до України.

У Національному архіві Швеції зберігається оригінал першої сторінки, а остання – у Російському державному архіві давніх актів у Москві.

Там стоїть підпис самого Пилипа Орлика та печатка Війська Запорозького.