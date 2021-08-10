До України вперше прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика

10 серпня до України вперше з часів написання прибув оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

Історичний документ везуть до Києва у вантажівці, яку супроводжує поліцейський автомобіль.

Після прибуття оригінал Конституції Орлика буде знаходитися на території Національного заповідника Софія Київська.

Починаючи з наступного понеділка, 16 серпня, усі охочі поціновувачі української історії зможуть побачити Конституцію Пилипа Орлика на власні очі.

Конституція Орлика

Першою українською конституцією вважається документ, підписаний у 1710 році гетьманом Пилипом Орликом.

Документ містить 16 розлогих статей та преамбулу. У Конституції Орлика йдеться, що взірцем управління Гетьманською державою є монархія.

Водночас гетьман управляв Вищою радою посадовців, з якими обов’язково радився перед ухваленням важливих державницьких рішень.

Окрема стаття конституції присвячується боротьбі з корупцією: вона стосувалася не лише чиновників, а й самого гетьмана.

Цікавим є те, що Конституція Пилипа Орлика закріплювала відразу три назви України.

Військо Запорозьке – це офіційна назва Гетьманщини;

– це офіційна назва Гетьманщини; Україна – правобережна частина українських земель, яка станом на XVIII століття входила до складу Речі Посполитої;

– правобережна частина українських земель, яка станом на XVIII століття входила до складу Речі Посполитої; Мала Русь – Лівобережна Україна.

Згідно з документом, столицею держави вперше з часів Русі проголошувався Київ. До цього статус столиці Гетьманщини мали такі міста, як Чигирин, Гадяч, Батурин, Глухів.