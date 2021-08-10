Профсоюз работников образования и науки Украины рассказал о том, как Украине удалось получить оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Сейчас исторический документ уже направляется в Киев, трансляцию его транспортировки смотрите в онлайн-трансляции Фактов ICTV.

По данным пресс-службы, это было инициативой президента Владимира Зеленского, который поставил задачу главе МИД Дмитрию Кулебе.

— В течение предыдущих десятилетий было много попыток привезти оригинал, но все они были безрезультатными, шведская сторона готова была только давать копии. Благодаря упорной работе и многим раундам консультаций с участием МИД, посольства Украины в Швеции, Минкульта, которые продолжались много месяцев, все-таки удалось добиться положительного результата, — сообщили в организации.

В профсоюзе также отметили, что оригинал документа прибудет в Украину впервые за 311 лет.

— Конституция фактически провозглашала в Украине независимую республику, сохраняя только протекторат шведского короля вместо прежнего подданства царю — большой шаг вперед по сравнению с высшим выражением украинской политической мысли XVII в. в Гадяцком трактате, — говорит начальница отдела древних актов Центрального государственного исторического архива Украины Ольга Вовк.

Полное название этого документа достаточно длинное — Договор и Установление прав и вольностей Войска Запорожского и всего свободного народа малороссийского между Ясновельможным гетманом Филиппом Орликом и между Генеральной старшиной, полковниками, а также названным Войском Запорожским, что по старинке и по военным правилам одобрены обеими сторонами свободным голосованием и скреплены ясным гетманом торжественной присягой.

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Он был принят на казацком собрании в городе Тягин на берегу Днестра 5 апреля 1710 года.

— Мы возвращаем Украине Украину, — отметили в пресс-службе Профсоюза работников образования и науки.

В ведомстве рассказали, что реальной силы Конституция Орлика не имела, поскольку ее составляли на чужбине, а ее создатели так и не смогли вернуться в Украину.

В Национальном архиве Швеции хранится оригинал первой страницы, а последняя — в Российском государственном архиве древних актов в Москве.

Там стоит подпись самого Филиппа Орлика и печать Войска Запорожского.