Начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що подав рапорт про відставку, який задовольнили 10 серпня. За його словами, Крищенко провів пліч-о-пліч зі столичними поліцейськими понад п‘ять з половиною років.

– Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач, часто – успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям, – поділився Крищенко.

Він зазначив, що за цей період відбулося багато значних подій. Серед них – тисячі масових акцій, Євробачення, фінал Ліги чемпіонів, розкриття резонансних та серійних злочинів.

– Завжди вважатиму: найцінніше, що маю у житті – це люди. Я вірю у кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників чи розслідує злочини. Пишався і завжди пишатимуся нашою спільною роботою, – підсумував Крищенко.

Чутки про відставку Крищенка почали з’являтися ще на початку серпня. Однак тоді у Нацполіції спростували цю інформацію. За даними ЗМІ, у Міністерстві внутрішніх справ раніше обговорювали це питання.

Андрій Крищенко – що відомо

Андрій Крищенко родом з Миколаївської області. Він народився 5 листопада 1972 року у смт Доманівка. В органах МВС працював з 1992 року.

Наприкінці 2015 року почав очолювати ГУНП у Києві. У квітні 2014 року був серед тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції під час спроб російських бойовиків захопити її.