Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что подал рапорт об отставке, который удовлетворили 10 августа. По его словам, Крищенко провел бок о бок со столичными полицейскими более пяти с половиной лет.

— Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач, часто — успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям, — поделился Крищенко.

Он отметил, что за этот период произошло много значительных событий. Среди них — тысячи массовых акций, Евровидение, финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений.

— Всегда буду считать: самое ценное, что есть в жизни — это люди. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления. Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой, — подытожил Крищенко.

Слухи об отставке Крищенко начали появляться еще в начале августа. Однако тогда в Нацполиции опровергли эту информацию. По данным СМИ, в Министерстве внутренних дел ранее обсуждали этот вопрос.

Андрей Крищенко — что известно

Андрей Крищенко родом из Николаевской области. Он родился 5 ноября 1972 года в пгт Доманевка. В органах МВД работал с 1992 года.

В конце 2015 года начал возглавлять ГУНП в Киеве. В апреле 2014 года был среди тех, кто оборонял здание Горловского управления милиции во время попыток российских боевиков захватить его.