Із 1 жовтня цього року тариф на електроенергію для частини громадян України буде знижено до 1,44 грн за кВт-год.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про 80% українських сімей.

– Починаючи з 1 жовтня, тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 грн за кВт-год для 80% українських сімей, – наголосив Шмигаль.

Йдеться про постанову уряду, згідно з якою передбачено зниження тарифу на електроенергію до 1,44 грн за кВт-год для тих домогосподарств, які споживають менше за 250 кВт-год на місяць.

Водночас ціни залишаться на рівні 1,68 грн за 1 кВт-год для тих домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год на місяць.

Шмигаль також дав доручення міністру енергетики Герману Галущенку проконтролювати виконання завдань з підготовки до опалювального сезону, щоденно інформувати суспільство про оперативні питання.

Крім того, Галущенко повинен на кожному засіданні уряду доповідати про стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до проходження опалювального сезону, зокрема щодо запасів вугілля на складах теплоелектростанцій.

У липні голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що подорожчання електроенергії для населення неминуче, і анонсував зростання тарифів.

Таке рішення Тарасюк пояснив тим, що наразі необхідно поступово вирівняти тарифи для населення та промисловості.

Втім, підвищення цін, яке планували запровадити із 1 липня, так і не відбулося.