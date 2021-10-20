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Анастасія Рогожінська |

Раптово зупинилося серце: у київському метро поліцейська врятувала життя пасажиру

Раптово зупинилося серце: у київському метро поліцейська врятувала життя пасажиру

У Київському метрополітені у пасажира раптово зупинилося серце. На щастя, чоловіка врятувала поліцейська за допомогою дефібрилятора.

Інцидент стався 20 жовтня на станції метро Політехнічний інститут. Чергова звернулась до поліцейської з інформацією про те, що пасажир втратив свідомість.

У київському метро поліцейська врятувала життя пасажиру, у якого зупинилося серце

Поліцейська столичного метрополітену Ірина Атаманчук терміново вирушила до вагону електропотягу та повернула чоловіка до тями.

Жінка провела серцево-легеневу реанімацію за допомогою дефібрилятора, який є на кожній станції київської підземки.

– У подібних ситуаціях потрібно діяти швидко, адже за лічені хвилини людина могла померти. Тому, завдяки досвіду, який я отримала під час курсів домедичної допомоги, почала процес реанімації за допомогою дефібрилятора. Через декілька хвилин серце чоловіка почало битись та він отямився, – пригадує Атаманчук.

Після реанімаційних дій чоловіка доставили до медичного закладу. Наразі його здоров’ю і життю нічого не загрожує.

Лікарі підтвердили, що поліцейська вчасно та правильно надала першу домедичну допомогу. Це і врятувало життя пасажиру.

Це не перший випадок у київському метро. Влітку правоохоронець врятував життя пасажиру, в якого стався серцевий напад.

Інцидент стався на станції метро Нивки 17 серпня. Поліцейський, дізнавшись про ситуацію, одразу надав постраждалому першу допомогу за допомогою дефібрилятора. Потім він викликав медиків, які госпіталізували чоловіка.

12 травня на усіх станціях столичного метро з’явились дефібрилятори. Так, на 52 станціях у пасажирських зонах розміщено цей апарат.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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