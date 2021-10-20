В киевском метро полицейский спас жизнь пассажиру, у которого остановилось сердце

В Киевском метрополитене у пассажира внезапно остановилось сердце. К счастью, мужчину спасла полицейская с помощью дефибриллятора.

Инцидент произошел 20 октября на станции метро Политехнический институт. Дежурная обратилась к полицейскому с информацией о том, что пассажир потерял сознание.

Тогда же полицейская столичного метрополитена Ирина Атаманчук прибыла к вагону электропоезда и вернула мужчину в сознание.

Женщина провела сердечно-легочную реанимацию с помощью дефибриллятора, который есть на каждой станции киевской подземки.

— В подобных ситуациях нужно действовать быстро, ведь за считанные минуты человек мог умереть. Поэтому, благодаря опыту, который получила во время курсов домедицинской помощи, начала процесс реанимации с помощью дефибриллятора. Через несколько минут сердце мужчины начало биться и он пришел в себя, — вспоминает Атаманчук.

После реанимационных действий мужчину доставили в медицинское учреждение. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Врачи подтвердили, что полицейская вовремя и правильно оказала первую домедицинскую помощь. Это и спасло жизнь пассажиру.

Это не первый случай в киевском метро. Летом полицейский спас жизнь пассажиру, у которого случился сердечный приступ.

Инцидент произошел на станции метро Нивки 17 августа. Полицейский, узнав о ситуации, сразу предоставил пострадавшему первую помощь с помощью дефибриллятора. Затем он вызвал медиков, которые госпитализировали мужчину.

12 мая на всех станциях столичного метро появились дефибрилляторы. Так, на 52-х станциях в пассажирских зонах размещено препарат.