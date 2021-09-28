Середній розмір субсидії на опалювальний сезон 2021-2022 років в Україні складе близько 2 000 грн.

Про це поінформувала сьогодні на прес-конференції міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

– Ми проаналізували, як змінилося споживання комунальних послуг, тарифи, доходи людей. За результатами аналізу очікуємо, що середній розмір субсидій в опалювальний сезон 2021-2022 років складатиме близько 2 000 грн, – наголосила вона.

За словами Лазебної, минулого опалювального сезону субсидії в Україні отримували близько 3 млн домогосподарств. Цього сезону очікується така ж кількість.

Станом на сьогодні субсидії вже отримують майже 2,5 млн домогосподарств. Водночас близько 2 млн із них субсидії призначили автоматично.

Марина Лазебна сьогодні також повідомила, що субсидії громадянам переглядатимуть автоматично у разі зростання комунальних тарифів під час опалювального сезону.

Субсидії будуть перераховувати з того місяця, в якому відбулося зростання тарифів.

Лазебна також нагадала, що у бюджеті на цей рік закладено 35,2 млрд грн на субсидії. До того ж у Верховній Раді перше читання пройшов законопроект, який передбачає збільшення програми субсидій цього року ще на 12,1 млрд грн.