В Україні поки що немає підстав для введення повного локдауну через стрімке поширення коронавірусу, але в окремих регіонах будуть певні обмеження.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Ми поки що не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження, – зазначив він.

За його словами, ця тема активно обговорюється щопонеділка на селекторній нараді президента Володимира Зеленського з головами обласних адміністрацій.

– Там, повірте, неприємні розмови відбуваються без сорому у висловлюваннях. Тому що багато хто справді не допрацьовує в цьому питанні, – пояснив секретар РНБО.

Данілов вважає, що відповідальність за своє життя і здоров’я має зводитися в абсолют, і це стосується не тільки коронавірусу.

Боротьба буде серйозною, оскільки міжнародні аналітики вважають, що пандемія закінчиться не раніше літа 2022 року, і найбільша проблема – які штами з’являтимуться, зазначив він.

Нині Київ на межі переходу до червоної зони. У КМДА вже розповіли, які обмеження діятимуть у столиці.

Попередили також, що це буде локдаун для невакцинованих, тому закликали не зволікати і зробити щеплення від коронавірусу.