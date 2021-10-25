В Украине пока нет оснований для введения полного локдауна из-за стремительного распространения коронавируса, но в отдельных регионах будут определенные ограничения.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения, – отметил он.

По его словам, эта тема активно обсуждается каждый понедельник на селекторном совещании президента Владимира Зеленского с главами областных администраций.

– Там, поверьте, нелицеприятные разговоры происходят без стеснения в выражениях. Потому что очень многие действительно не дорабатывают в этом вопросе, – объяснил секретарь СНБО.

Данилов считает, что ответственность за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют, и это касается не только коронавируса.

Борьба предстоит серьезная, поскольку международные аналитики считают, что пандемия закончится не раньше лета 2022 года, и самая большая проблема – какие штаммы будут появляться, отметил он.

Сейчас Киев на грани перехода в красную зону. В КГГА уже рассказали, какие ограничения будут действовать в столице.

Предупредили также, что это будет локдаун для невакцинированных, поэтому призвали не медлить и сделать прививку от коронавируса.