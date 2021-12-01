Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України із врученням ордена Золота зірка командиру першої окремої штурмової роти ДУК Правий сектор Дмитру Коцюбайлу з позивним Да Вінчі.

Нагородження відбулося у середу, 1 грудня, у Верховній Раді під час щорічного послання президента до парламенту.

Вручення державних нагород приурочене до 30-ї річниці всеукраїнського референдуму про незалежність.

Доброволець удостоєний звання Герой України за особисту мужність, виявлену в захисті суверенітету і територіальної цілісності.

Уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька повідомила, що Коцюбайло став першим добровольцем, який удостоєний такого високого звання.

Сам Коцюбайло подякував за привітання та зазначив, що досі “у шоці” та “не може до кінця усвідомити, що це відбулося”.

— Важко підібрати потрібні слова, щоб висловили свою вдячність всім людям, які роками докладали всіх зусиль, щоб сьогоднішній день відбувся. Я дякую вам за підтримку та віру, – написав Коцюбайло на своїй сторінці у Facebook.

Указ про нагородження також опублікований на сайті президента, він датований вчорашнім днем.

Дмитро Коцюбайло на псевдо Да Вінчі на фронті – від початку російсько-української війни. У 2014 році він командував взводом добровольців, дістав важке поранення танковим снарядом у населеному пункті Піски. Після одужання та трьох місяців реабілітації він повернувся на фронт.

Брав участь у операціях зі звільнення населених пунктів Карлівка, Піски, Авдіївка, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою, на позиції Алмази. Знищив десятки ворожих опорних пунктів, багато техніки та живої сили в зоні бойових дій у Донецькій області.