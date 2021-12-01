Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда командиру первой отдельной штурмовой роты ДУК Правый сектор Дмитрию Коцюбайло с позывным Да Винчи.

Награждение состоялось в среду, 1 декабря, в Верховной Раде во время ежегодного послания президента к парламенту.

Вручение государственных наград приурочено к 30-й годовщине всеукраинского референдума о независимости.

Доброволец удостоился звания Герой Украины за личное мужество, проявленное в защите суверенитета и территориальной целостности.

Уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Елена Вербицкая сообщила, что Коцюбайло стал первым добровольцем, который удостоился такого высокого звания.

Сам Коцюбайло поблагодарил за поздравления и отметил, что до сих пор “в шоке” и “не может до конца осознать, что это произошло”.

— Трудно подобрать нужные слова, чтобы выразить свою благодарность всем людям, которые годами прилагали все усилия, чтобы сегодняшний день состоялся. Я благодарю вас за поддержку и веру, — написал Коцюбайло на своей странице в Facebook.

Указ о награждении также опубликован на сайте президента, он датирован вчерашним днем.

Дмитрий Коцюбайло с псевдо Да Винчи на фронте — от начала российско-украинской войны. В 2014 году он командовал взводом добровольцев, получил тяжелое ранение танковым снарядом в населенном пункте Пески. После выздоровления и трех месяцев реабилитации он вернулся на фронт.

Участвовал в операциях по освобождению населенных пунктов Карловка, Пески, Авдеевка, а также в боях под Степановка, Саур-Могилой, Старогнатовка, на позиции Алмазы. Уничтожил десятки вражеских опорных пунктов, много техники и живой силы в зоне боевых действий в Донецкой области.