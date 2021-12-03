Експерти відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру оцінили ситуацію щодо можливого сходження лавин у високогір’ї Українських Карпат.

В районі метеостанції Пожижевська (Івано-Франківська область) температура повітря становить -0,6 °C, вітру немає та хмарно. Висота снігового покриву – 28-43 см, сніг свіжий, слабозакріпленний.

В районі метеостанції Плай (Закарпатська область)температура наразі фіксується близько -3°C. Вітер південно-західний 8-10 м/с, туман. Висота снігового покриву на горі становить 41 см, сніг свіжий, пилоподібний, слабозакріплений.

На сніголавинному посту Драгобрат (Закарпатська область): температура повітря -0,4°C. Висота снігового покриву становить 48 см.

На горі Піп Іван Чорногірський вже понад тиждень лежить сніг та часом фіксується мінусова температура.

Станом на 10-ту ранку на горі хмарно, видимість обмежена 40-60 м, йде сніг. Вітер південно-східній 2-3 м/с. Температура повітря становить -5°C.

Погода в Україні 3 грудня буде зимовою лише для частини країни. Мокрий сніг з дощем очікується у західних, північних, місцями в центральних областях, а також на Харківщині. На решті території – без опадів.

Фото: Василь Фіцак, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост