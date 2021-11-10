В Україні комунальні тарифи для населення не зростатимуть до кінця опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, початок опалювального сезону в Україні супроводжується маніпуляціями, зокрема щодо можливого підвищення тарифів.

– Відповідаю: у листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають, і так само вони не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Стабільні тарифи — це зобов’язання уряду та місцевої влади перед людьми, – наголосив Шмигаль.

Очільник Кабміну поінформував, що станом на сьогодні в Україні підключені до тепла майже 97% житлових будинків. Крім того, на 96% підключені дитсадки та лікарні, а на 95% — підключені до тепла школи.

Загалом у 22 областях України житловий фонд більш ніж на 99% підключено до теплопостачання.

За словами Шмигаля, трохи гіршою є ситуація в Одеській та Херсонські областях, де відсоток підключених об’єктів менший.

– У цих регіонах доволі довго було тепло, сприяли погодні умови, а тому місцеві керівники не включали батареї та опалення. Зараз у них завдання – до кінця тижня запустити весь процес, – пояснив Шмигаль.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Запорізької області запевнив, що в Україні в опалювальному сезоні 2021-2022 років не відключатимуть газ та електроенергію.

Шмигаль також поінформував, що Кабінет міністрів підготував кілька сценаріїв для спокійного проходження опалювального сезону.