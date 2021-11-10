Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Тарифи на газ, тепло, світло та гарячу воду не зростатимуть до кінця опалювального сезону – Шмигаль

Юлія Соколова редакторка стрічки
комуналка тарифи

В Україні комунальні тарифи для населення не зростатимуть до кінця опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, початок опалювального сезону в Україні супроводжується маніпуляціями, зокрема щодо можливого підвищення тарифів.

– Відповідаю: у листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають, і так само вони не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Стабільні тарифи — це зобов’язання уряду та місцевої влади перед людьми, – наголосив Шмигаль.

Очільник Кабміну поінформував, що станом на сьогодні в Україні підключені до тепла майже 97% житлових будинків. Крім того, на 96% підключені дитсадки та лікарні, а на 95% — підключені до тепла школи.

Загалом у 22 областях України житловий фонд більш ніж на 99% підключено до теплопостачання.

За словами Шмигаля, трохи гіршою є ситуація в Одеській та Херсонські областях, де відсоток підключених об’єктів менший.

– У цих регіонах доволі довго було тепло, сприяли погодні умови, а тому місцеві керівники не включали батареї та опалення. Зараз у них завдання – до кінця тижня запустити весь процес, – пояснив Шмигаль.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Запорізької області запевнив, що в Україні в опалювальному сезоні 2021-2022 років не відключатимуть газ та електроенергію.

Шмигаль також поінформував, що Кабінет міністрів підготував кілька сценаріїв для спокійного проходження опалювального сезону.

Читайте
Чи всім тепло: як в Україні стартував опалювальний сезон

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка