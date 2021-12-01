Газопостачальні компанії опублікували свіжі цінники на блакитне паливо для побутових споживачів (населення).

За даними традиційного моніторингу інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, у грудні ціни коливатимуться від 7,799 грн до 13,5 грн за кубометр.

Проте більшість постачальників, 36 компаній, встановили цінники нижче 8 грн за кубометр. А порівняно із листопадом чотири компанії знизили свої ціни.

Як і в листопаді, рейтинг найвигідніших пропозицій стартує з 7,799 грн за кубометр. Таку ціну запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG).

Лише на 0,001 грн більше, 7,80 грн за кубометр, просить компанія Neogas. Далі йдуть Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за 1 куб. м), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за 1 куб. м), Палівенерго (7,90 грн за 1 куб. м), Енергогарантія (7,95 грн за 1 куб. м).

Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр. Таку саму ціну виставили Газпостачсервіс і Тернопільоблгаз Збут. Решта компаній виставили цінники від 7,98 до 13,5 грн за кубометр.

Найвищі цінники на газ, 13,5 грн за 1 куб. м, пропонує лише Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

— Такі зміни стали можливі завдяки старту роботи ринку в межах балансувальної групи НАК Нафтогаз України. У листопаді, вперше за півроку, одразу сім газопостачальників скоригували свої річні цінники для побутових споживачів у бік зменшення. А в грудні до них додаються ще чотири компанії, – пояснила керівниця Центру правової підтримки споживачів газу ГазПравди Юлія Чеберяк.

З жовтня практично увесь сегмент постачання газу населенню працює в складі балансувальної групи НАК Нафтогаз України. Компанії у її складі купують газ у Нафтогазу за однаковою ціною – 7,42 грн за кубометр.

Контракти в межах балансувальної групи діятимуть до травня – так само, як і річні ціни для побутових споживачів. Це дозволить гарантувати достатні обсяги газу для населення протягом усього опалювального сезону та безпеку постачання ресурсу.