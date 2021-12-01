Станом на листопад субсидію на оплату комунальних послуг в Україні отримують 2,6 млн домогосподарств. Процес оформлення субсидій досі триває.

У листопаді правила надання субсидій в Україні змінилися і зараз дізнатися, чи призначена вам субсидія, можна в онлайні.

Щоб дізнатися статус субсидії, необхідно зайти на сайт Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики України.

Там потрібно вказати особисті дані, після чого інформація про призначення субсидії з’явиться на екрані. Як дізнатися, чи призначена вам субсидія, дивіться в інструкції.

Як дізнатися, чи призначена вам субсидія

Зайдіть на сайт ІБЦ Мінсоцполітики. Оберіть область, у якій ви проживаєте, населений пункт, вулицю, номер будинку або квартири. Отримайте інформацію про призначення субсидії на оплату комунальних послуг на екрані.

У реєстрі містяться данні про стан субсидії, номер заяви, розмір нарахованої субсидії за рік чи місяць, населений пункт і період отримання виплат.

Отримати субсидію на оплату комунальних послуг можуть родини, у яких сума оплати за комунальні послуги більша за певний для них обов’язковий платіж.

Для оформлення допомоги від держави потрібно такі данні: кількість людей, які прописані у квартирі чи будинку, їхній загальний дохід та розмір комунальних платежів за місяць.

З 29 листопада українці можуть оформити субсидію в онлайні за допомогою сервісу Дія. Факти ICTV підготували інструкцію, як оформити субсидію в Дії.

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