В Україні помер відомий фанат київського Динамо Парамон, справжнє ім’я якого – Сергій Заборовський.

Наразі причина смерті знаменитого ультрас поки що невідома.

Минулого року Парамон переніс інсульт. Цього літа його екстрено госпіталізували, та він впав у кому.

Заборовський вперше відвідав гру біло-синіх у жовтні 1967 року. З того моменту він практично жодного матчу улюбленої команди не пропускав.

Прізвисько Парамон суперфан Динамо отримав у 70-х роках, коли фанати хокейного клубу Сокіл присвятили йому кричалку.

Читайте Помер футбольний тренер Ігор Гамула

Не пропускав він і виїзні матчі, починаючи з 98 року. Тоді він вирушив із командою до Туріну, де біло-сині грали у чвертьфіналі Ліги чемпіонів із Ювентусом.

Одним із найгучніших скандалів, пов’язаних із його особистістю, був чвертьфінал Ліги Європи у 2011 році. Тоді Парамон штовхнув на поле одного з арбітрів, коли пролунав фінальний свисток. З того моменту вболівальника внесли до чорного списку в ігровій зоні.

Джерело: Facebook White Blue Team

Фото: Facebook White Blue Team