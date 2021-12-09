Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Помер найвідоміший фанат київського Динамо

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
парамон

В Україні помер відомий фанат київського Динамо Парамон, справжнє ім’я якого – Сергій Заборовський.

Наразі причина смерті знаменитого ультрас поки що невідома.

Минулого року Парамон переніс інсульт. Цього літа його екстрено госпіталізували, та він впав у кому.

Заборовський вперше відвідав гру біло-синіх у жовтні 1967 року. З того моменту він практично жодного матчу улюбленої команди не пропускав.

Прізвисько Парамон суперфан Динамо отримав у 70-х роках, коли фанати хокейного клубу Сокіл присвятили йому кричалку.

Читайте
Помер футбольний тренер Ігор Гамула

Не пропускав він і виїзні матчі, починаючи з 98 року. Тоді він вирушив із командою до Туріну, де біло-сині грали у чвертьфіналі Ліги чемпіонів із Ювентусом.

Одним із найгучніших скандалів, пов’язаних із його особистістю, був чвертьфінал Ліги Європи у 2011 році. Тоді Парамон штовхнув на поле одного з арбітрів, коли пролунав фінальний свисток. З того моменту вболівальника внесли до чорного списку в ігровій зоні.

Джерело: Facebook White Blue Team

Фото: Facebook White Blue Team

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка