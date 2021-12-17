Напередодні банки почали перераховувати 1 тис. грн за проведення Covid-вакцинації. Ці кошти чимало українців ринулися витрачати на книги.

Такого напливу користувачів не витримали кілька сайтів книжкових крамниць і вони лягли.

— Люди витрачають гроші на книжки. При чому настільки масово, що сайти книжкових магазинів не витримали такого потоку і лягли. Зізнаюсь відверто, на такий шалений попит ніхто не очікував у перші ж дні. Хто б що не казав, але це непоганий стимул для підвищення рівня читання в Україні. Сподіваюся, що цю динаміку вдасться зберегти і після, – написав у своєму Telegram-каналі очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він додав, що книгарні та видавництва оперативно виправляють ситуацію з сайтами.

Ще вчора про ситуацію з онлайн-книгарнями писав віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— А тим часом учасники бета-тестування своєю активністю поклали вже кілька популярних книжкових інтернет-магазинів. Класний показник того, що ми нація, яка читає!

Окрім книжкових крамниць кошти можна витратити на походи у заклади культури, театри, кінотеатри, концертні зали, музеї, внутрішні авіаперельоти або подорожі Укрзалізницею тощо.

Українці ж віком 60+ років з січня 2022 року зможуть витратити 1 тис. грн, яку отримають за вакцинацію, на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.

1 тис. грн можна буде використати протягом чотирьох місяців. Скористатися коштами можуть лише повнолітні. Загалом заявку на тисячу за вакцинацію можна подати до 18 грудня 2022 року.

Факти ICTV створили детальну інструкцію, як подати заявку на отримання тисячі за вакцинацію з 13 грудня.

Джерело: Олександр Ткаченко