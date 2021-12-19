Міністерство цифрової трансформації України офіційно запустило проект єПідтримка у мобільному додатку Дія, за допомогою якого кожен вакцинований українець отримає 1 тис. грн.

За словами міністра Михайла Федорова, 13 грудня запустили пілотний проект, на який зареєструвалися понад 4,5 млн громадян. За його словами, Україна першою у світі технічно реалізувала подібну інноваційну послугу.

У банках відкрили вже 4,1 млн спеціальних карток, а 2,7 млн українців подали заяви на виплату 1 тис. грн за вакцинацію двома дозами.

Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію

Українці віком від 18 років, які мають зелений Сovid-сертифікат, можуть отримати 1 тис. грн за вакцинацію двома дозами.

Щоб отримати гроші до кінця 2021 року, необхідно подати заяву на виплату коштів з 19 до 29 грудня. Оновіть додаток Дія та дотримуйтеся подальших інструкцій.

Оформіть спеціальну карту у додатку банків (зокрема, Monobank, Приватбанк, А-Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк) або безпосередньо у відділенні фінансової установи.

Зайдіть у розділ Послуги та натисніть пункт єПідтримка. Виберіть для виплати спеціальну карту та очікуйте надходження грошей на рахунок.

На що можна витратити гроші

Громадяни можуть витратити ці гроші на книги, спортзали, квитки у кіно, театр, музеї, концерти або поїздки всередині України протягом чотирьох місяців.

Якщо кошти не витратять за цей період, тоді рахунок автоматично закриється. Заплатити за товари чи послуги можна онлайн чи офлайн, однак лише на вказані категорії українського бізнесу.

Українці не зможуть зняти ці гроші готівкою, надіслати на іншу банківську карту чи витратити на категорії товарів та послуг, які відсутні у переліку.

Програма реалізується лише у мобільному додатку Дія, тому Мінцифри закликало українців не довіряти шахраям.