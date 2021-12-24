На випадок червоної зони: Київ затвердив використання спецперепусток на транспорт

У Києві затвердили механізм використання спецперепусток на транспорт на випадок, якщо столиця опиниться у червоній зоні карантину.

Згідно з затвердженим порядком, спецперепустками можуть бути транспортна та соціальна картки. Для отримання спецперепусток користувачі (керівники підприємств, установ, організацій, фізичні особи-підприємці та їхні довірені особи) повинні зареєструватися в системі Карантин, подати заявки з інформацією про своїх працівників та номери транспортної (чи соціальної) карти.

Рішення щодо кількості спецперепусток ухвалює постійна комісія з питань ТЕБ та НС. Інформація про перелік підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, які отримали спецперепустки, буде відображатись у режимі реального часу у веб-інтерфейсі системи керування спецперепустками Карантин.

Водночас у КМДА попередили, що електронні квитки АСОП (система, яка дозволяє оплачувати проїзд в транспорті) у разі дії обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених для червоного рівня епіднебезпеки, не зможуть бути використані для проїзду.

7 грудня Київ вийшов з червоної зони карантину. Наразі у місті діють карантинні обмеження, встановлені для жовтого рівня епіднебезпеки.

Джерело: КМДА