Мінімальні пенсії для сімей загиблих в зоні АТО/ООС зростуть у 2022 році. Відповідне рішення у жовтні 2021 року підтримав Кабінет міністрів.

Розмір мініальних пенсій для сімей загиблих захисників підвищиться з 1 січня 2022 року. Кожен з членів сім’ї може отримувати мінімум 7,8 тис. грн.

Підвищену пенсію з 2022 року отримає понад дві тис. українських сімей.

Як пояснив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, близькі загиблих на сході України зможуть отримати фінансову допомогу незалежно від того, чи іншим членам родини також її нараховують.

– Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель, – заявив Шмигаль.

З 1 грудня 2021 року в Україні також зросте мінімальна пенсія за віком. Розмір мінімальних виплат для пенсіонерів підвищили до 2,6 тис. грн.

Денис Шмигаль пояснив, що зростання пенсій відбувається внаслідок зростання мінімальної заробітної плати. З 1 грудня 2021 року вона становить 6,5 тис. грн.

Читайте: