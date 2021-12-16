Допомога з безробіття 2022: скільки платитимуть українцям без зайнятості

Розмір допомоги з безробіття в Україні збільшиться у 2022 році. У Державному бюджеті передбачено, що наступного року розмір прожиткового мінімуму змінюватиметься у три етапи.

У зв’язку з цим збільшиться й розмір допомоги з безробіття, який прив’язаний до цього рівня. Скільки у 2022 році платитимуть безробітним українцям та як розрахувати суму, читайте у матеріалі.

Допомога з безробіття в Україні 2022: як розраховується

Розмір допомоги з безробіття, її тривалість та умови розраховуються з огляду на трудовий стаж людини, підстави звільнення та розмір зарплати, яку вона отримувала.

Відповідно до закону, особам, які впродовж 12 місяців до звільнення відпрацювали не менше шести місяців, розмір допомоги визначається у відсотках до середньої заробітної плати залежно від страхового стажу:

до двох років – 50%;

від двох до шести років – 55%;

від шести до 10 років – 60 %;

понад 10 років – 70%.

Якщо особа протягом останніх 12 місяців працювала менше за шість місяців, то їй виплачують мінімальну допомогу з безробіття.

Допомога з безробіття 2022: мінімальний та максимальний розмір

Розмір максимальної допомоги з безробіття не може перевищувати чотириразового розміру прожиткового мінімуму.

У 2022 році передбачається три підвищення прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб передбачено такі суми:

з 1 січня – 2 481 грн;

з 1 липня – 2 600 грн;

з 1 грудня – 2 684 грн.

Отже, розмір максимальної допомоги з безробіття у 2022 році буде таким:

з 1 січня – 2 481 грн х 4 = 9 924 грн;

з 1 липня – 2 600 грн х 4 = 10 400 грн;

з 1 грудня – 2 684 грн х 4 = 10 736 грн.

Мінімальний розмір допомоги з безробіття поки що не змінюється. На період карантину і 30 днів після його завершення мінімальний розмір допомоги з безробіття становить від 650 до 1 тис. грн.

Із 19 грудня вакциновані українці зможуть отримати від держави 1 тис. грн. На першому етапі отримати допомогу можна лише через застосунок Дія, однак згодом з’являться альтернативні способи.

Витратити 1 тис. грн можна на послуги та товари тих сфер бізнесу, які найбільше постраждали під час карантину. Українці зможуть за них купити книги, піти у спортзал, кіно, театр, музей, на концерт, виставку тощо.

Також можна придбати квиток на літак або поїзд, але тільки тоді, якщо це поїздка у межах України. Однак нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що пенсіонери, старші за 60 років, зможуть придбати за ці гроші лікарські засоби.

Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію, дивіться у матеріалі.

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