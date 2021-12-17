Допомога виділяється для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

За наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи допомога надається:

людям, які виїхали з тимчасово окупованих територій у Донецької та Луганської областей та Криму;

переселенцям, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони;

дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації.

Адресна допомога надається з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

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Як оформити грошову допомогу вперше:

Якщо допомога оформляється вперше, то безпосередньо у відділенні Ощадбанку оформляються всі необхідні документи. Потім Ощадбанк передає документацію до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення протягом трьох робочих днів.

Також можна подати електронну заявку, скориставшись послугою Отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на порталі державних послуг iGov.

Продовження допомоги:

Заяву про призначення щомісячної адресної допомоги на шестимісячний строк треба подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (совбес) за місцем фактичного проживання.

Те саме можна зробити, скориставшись послугою Призначення (продовження) щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на наступний шестимісячний строк на порталі державних послуг iGov.

Що вказати в заяві:

прізвище, ім’я та по батькові особи, яка претендує на допомогу;

число, місяць, рік народження;

серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий;

ідентифікаційний номер;

зареєстроване і фактичне місце проживання;

наявність у кожного з членів сім’ї у власності житлового приміщення, розташованого за межами тимчасово окупованій території України і районів проведення антитерористичної операції;

наявність у кожного з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку грошових коштів в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму;

місце роботи осіб працездатного віку і час, з якого особа там працює;

місце навчання (школа, садок, технікум, ліцей тощо) для відповідної категорії членів сім’ї.

Які документи необхідні для оформлення допомоги:

Заява встановленого зразка;

Оригінал та копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

Оригінал і копія паспорта уповноваженого представника сім’ї;

Оригінал та копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН);

Оригінал і копія свідоцтва про шлюб, завірена особистим підписом уповноваженого представника сім’ї;

Оригінал та копії свідоцтв про народження дітей, завірені особистим підписом уповноваженого представника сім’ї;

Письмова згода про виплату допомоги та згода на обробку персональних даних (в довільній формі);

Письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації.

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Розміри грошової допомоги:

Для працездатних осіб: з 01.12.2021 – 442,00 грн.

для пенсіонерів, дітей та осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років: з 01.12.2021 – 1 000,00 грн;

для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю (130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність): з 01.12.2021 – 2 514,20 грн;

для осіб з інвалідністю ІІ групи (115% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність): з 01.12.2021 – 2 224,10 грн;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність): з 01.12.2021 – 1 934,00 грн.

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3 000 грн, для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю – 3 400 грн, для багатодітної сім’ї – 5 000 грн.

В призначенні адресної допомоги може бути відмовлено, якщо:

будь-хто з членів сім’ї має у власності житло чи частину житла, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях та Криму.

будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму.

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Джерело: Портал держпослуг iGov.org.ua