Відсьогодні можна подати заявку на виплату 1 тис. грн за вакцинацію. 13 грудня стартує бета-тестування послуги, а уже з 19 грудня вона працюватиме повноцінно

Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію, читайте в матеріалі.

Отримати 1 тис. грн за вакцинацію на першому етапі зможуть повнолітні українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Для цього необхідно мати зелений Covid-сертифікат у додатку Дія, а також оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків партнерів.

Наразі до ініціативи приєдналися такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Монобанк, Приватбанк, Укргазбанк (список буде розширюватися).

Тисяча за вакцинацію: як подати заявку на отримання з 13 грудня (інструкція) / 2 фотографии

Щоб взяти участь у бета-тестуванні послуги, необхідно оновити додаток Дія до останньої версії, а потім прийняти запрошення.

У межах проекту уже оформлено 1 035 225 карток, а понад 1,3 млн користувачів записалися на бета-тестування.

Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію: інструкція

Оформте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів. Це можна зробити онлайн – у додатку банку або завітавши у відділення. Відкрийте додаток Дія. Переконайтеся, що у додатку є сертифікат про повну вакцинацію (зелений). Зайдіть у розділ Послуги. Виберіть зі списку послугу єПідтримка.

6. Натисніть Отримати допомогу.

7. Оберіть картку єПідтримка для виплати.

8. Очікуйте, коли вам надійде 1 тис. грн за вакцинацію від Міністерства економіки.

Кошти можна використати на послуги тих сфер бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії. За них можна придбати книги, піти у спортзал, кіно, театр, музей, на концерт чи на виставку. Також їх можна витратити на подорож поїздом або літаком, але у межах України.

На першому етапі отримати кошти можна лише через застосунок Дія, але пізніше з’являться альтернативи для тих, у кого його немає.

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