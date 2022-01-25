Президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав українців на тлі загрози вторгнення Росії мислити критично, логічно й позитивно, відрізняючи чутки й фейки від реальної ситуації.

– Щодня ви читаєте, чуєте, бачите десятки новин. Далеко не всі, на жаль, мають дійсно щиру мету. Деякі є просто чутками, деякі – відвертими фейками, а деякі, без розуміння глобального контексту, можуть підштовхувати до невірних висновків, змушувати відчувати тривогу, – наголосив глава держави.

Тому порадив вірити Україні і знати головне, що ситуація на сході контрольована.

– Так, є обстріли, є порушення режиму припинення вогню і війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше – у нас нуль вбитих. А завтра відбудеться зустріч радників нормандського формату. Ми працюємо, аби якомога швидше відбулась зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні, – наголосив Зеленський.

На думку президента, те, що посольства деяких країн вивозять частину своїх дипломатів, не означає неминучу ескалацію.

– Так, спроб аби спричинити кризу – вистачає, але так само нам вистачає і газу, і вугілля. А головне – вистачає сил, аби тримати все під контролем і перемагати усі спроби дестабілізації. Тому не бійтеся інтернету. Нехай інтернет боїться нас! Чим можна його налякати? Здоровим, критичним, логічним і позитивним мисленням.

І щоб за весь цей день ви не прочитали, не побачили і не почули, завершуйте його, знаючи головне: у режимі 24 на 7 ми робимо і зробимо все, аби вам було мирно, тепло, ситно і щоб всі були здорові. Бережіть свій організм від вірусів, мозок від брехні, серце від паніки! – сказав Зеленський, звертаючись до українців.