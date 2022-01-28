Перелік професій та спеціальностей, за якими жінок беруть на військовий облік як військовозобов’язаних, суттєво скоротили і вже подали на узгодження.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Також він запевнив, що жодних штрафів ніхто не платитиме.

– Я хочу всіх заспокоїти: жодних штрафів ніхто не платитиме. Наказ про зменшення кількості професій та спеціальностей змінено. Його подали на погодження з Міністерством внутрішніх справ, Службою зовнішньої розвідки та Службою безпеки України, – зазначив міністр.

За словами Олексія Резнікова, після того, як наказ розглянуть ці відомства, його направлять до Міністерства юстиції та оприлюднять.

У грудні 2021 року в Україні набув чинності наказ, у якому Міністерство оборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій для жінок, яким потрібно стати на військовий облік.

Але через велику кількість спеціальностей документ виликав неабиякий резонанс у суспільстві. Тому нещодавно Міноборони розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок.

У документі визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік.