Список профессий и специальностей, по которым женщин берут на воинский учет как военнообязанных, существенно сократили и уже подали на согласование.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил министр обороны Алексей Резников. Также он заверил, что никакие штрафы никто не будет платить.

— Я хочу всех успокоить: никаких штрафов никто не будет платить. Приказ о сокращении количества профессий и специальностей изменен. Он был подан на согласование с Министерством внутренних дел, Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины, — отметил министр.

По словам Алексея Резникова, после того, как приказ рассмотрят эти ведомства, его направят в Министерство юстиции и обнародуют.

В декабре 2021 года в Украине вступил в силу приказ, в котором Министерство обороны существенно расширило перечень специальностей и профессий для женщин, которым нужно стать на воинский учет.

Но из-за большого количества специальностей документ вызвал большой резонанс в обществе. Поэтому недавно Минобороны разработало новую редакцию приказа о постановке на воинский учет женщин.

В документе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет.