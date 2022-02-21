Найпростіший спосіб знайти мовні курси у Києві – пошукати в інтернеті. Просто вбиваєте в рядок пошуку необхідний запит і вибираєте найбільш вдалий варіант для навчання.

Але як зрозуміти, що курс справді хороший, якщо кожна мовна школа нахвалює себе, гарантуючи 100% успіх у навчанні?

Про те, як зрозуміти, що обраний курс дозволить отримати необхідні знання англійської мови, читайте в нашому матеріалі.

Де знайти мовні курси, які влаштують особисто вас

Перший та основний метод пошуку – використання сайту-агрегатора Englisher.

На цьому ресурсі розміщено рейтинг усіх чинних курсів по всій Україні, включаючи Київ.

Рейтинг сайту Englisher складається на основі популярності школи та конкретного курсу.

Зокрема, ранжування проводиться за кількістю запитів про школу у пошукових системах та соціальних мережах.

Крім рейтингу, на сайті ви зможете дізнатися багато корисної інформації:

скільки коштує один семестр навчання;

скільки триває один семестр та кількість занять на тиждень;

кількість людей в групі;

для якого рівня знань підходить навчання;

адреси мовної Київської школи;

можливість пройти пробне заняття з англійської мови;

наявність знижок;

кваліфікація викладачів;

номер телефону за яким можна зв’язатися із школою.

Коли шукатимете мовні курси у Києві, обов’язково зверніть увагу на різноманітність їх спрямованості.

Наприклад, існують спеціальні курси для різних бізнес-напрямків. Тобто, якщо ви фахівець з психології, то вам краще піти на бізнес-курси англійської для психологів. На заняттях студенти матимуть змогу вивчати спеціальну лексику.

Великою перевагою спеціалізованих занять є розвиток професійних навичок. Наприклад, комерційні директори можуть вивчати навички риторики, проведення переговорів, презентацій продукту тощо.

Критерії для вибору курсів англійської у Києві

На жаль, у Києві працює чимало навчальних закладів, які не забезпечують належним рівнем підготовки.

Щоб не витратити гроші та час на подібні курси, рекомендуємо уважно читати відгуки студентів. Ґрунтуючись на враження інших людей, ви зможете зрозуміти, чи підійде школа саме вам.

Окрім відгуків важливим критерієм є вартість. На сайті Englisher ви можете відфільтрувати пропозиції за ціною, вибравши зручний діапазон.