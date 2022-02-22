Визнання незалежності терористичних формувань “ЛНР” та “ДНР” з боку Росії означає односторонній вихід Москви з Мінських угод та ігнорування рішень Нормандської четвірки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до народу України.

– Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках Нормандського формату. Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати, – сказав президент України.

За його словами, сьогоднішні та завтрашні можливі рішення Росії легалізують її війська на окупованих територіях, які фактично перебували там з 2014 року.

– Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє, – сказав президент Зеленський.

Володимир Зеленський також додав, що визнання Росією “ЛДНР” є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

Дивіться повний текст та відеозвернення президента України у матеріалі Фактів ICTV.

Нагадаємо, 21 лютого Російська Федерація визнала “незалежність” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”, а президент Росії підписав відповідні укази.

Після цього Кремлем було оголошено про введення військ на тимчасово окуповані території України. Своє рішення про введення військ Володимир Путін аргументував забезпеченням “підтримки миру” у квазіреспубліках “ДНР” та “ЛНР” збройними силами РФ.