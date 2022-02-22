Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян після визнання Російською Федерацією “незалежності” терористичних утворень “ЛНР” та “ДНР”.

– Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати Росію словами. Ми не піддамось на будь-які провокації. Наші кордони надійно захищені. Створено систему територіальної оборони. Україна має право на індивідуальну та колективну самооборону. За нами правда. І правду ми не будемо приховувати від вас, – запевнив глава держави.

Президент України переконаний, що зараз немає причин для хаотичних дій. Українці перебувають на своїй землі та нікому нічого не винні, запевнив він.

– Ми на своїй землі, нічого і нікого не боїмось, ми нічого і нікому не винні. І нічого, і нікому не віддамо. Ми в цьому впевнені, – заявив Зеленський.

Президент переконаний, що останні дії Російської Федерації – це порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тому вона має нести відповідальність за наслідки.

Україна ініціює екстрений саміт Нормандської четвірки після рішення Росії визнати незалежність так званих “ДНР” та “ЛНР”.

– Ініційовано екстрене скликання саміту Нормандської четвірки. Я ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ, – наголосив президент.

Він додав, що Україна наполягає на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокацій та подальшої ескалації конфлікту на Донбасі.

Глава держави обговорив з президентом США Джо Байденом визнання Росією “ЛНР” та “ДНР”. У заяві Білого дому йдеться, що Байден підписав указ про заборону інвестицій, торгівлі та фінансування псевдореспублік.

Прес-секретар Джен Псакі наголосила, що це окремі заходи від суворих економічних санкцій проти Росії, які Америка запровадить у разі масштабного вторгнення РФ в Україну.

Бойовики на Донбасі посилили збройну агресію проти цивільних громадян та українських захисників. Найманці Російської Федерації здійснюють обстріли позицій військових, будинків мирних жителів та об’єктів інфраструктури.