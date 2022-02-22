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Факти / Україна / Політика

Зеленський звернувся до українців після визнання Росією “ЛДНР”

Юля Захарченко редакторка стрічки
Зеленський звернувся до українців після визнання Росією “ЛДНР”

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян після визнання Російською Федерацією “незалежності” терористичних утворень “ЛНР” та “ДНР”.

– Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати Росію словами. Ми не піддамось на будь-які провокації. Наші кордони надійно захищені. Створено систему територіальної оборони. Україна має право на індивідуальну та колективну самооборону. За нами правда. І правду ми не будемо приховувати від вас, – запевнив глава держави.

Президент України переконаний, що зараз немає причин для хаотичних дій. Українці перебувають на своїй землі та нікому нічого не винні, запевнив він.

– Ми на своїй землі, нічого і нікого не боїмось, ми нічого і нікому не винні. І нічого, і нікому не віддамо. Ми в цьому впевнені, – заявив Зеленський.

Президент переконаний, що останні дії Російської Федерації – це порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тому вона має нести відповідальність за наслідки.

Україна ініціює екстрений саміт Нормандської четвірки після рішення Росії визнати незалежність так званих “ДНР” та “ЛНР”.

– Ініційовано екстрене скликання саміту Нормандської четвірки. Я ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ, – наголосив президент.

Він додав, що Україна наполягає на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокацій та подальшої ескалації конфлікту на Донбасі.

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Глава держави обговорив з президентом США Джо Байденом визнання Росією “ЛНР” та “ДНР”. У заяві Білого дому йдеться, що Байден підписав указ про заборону інвестицій, торгівлі та фінансування псевдореспублік.

Прес-секретар Джен Псакі наголосила, що це окремі заходи від суворих економічних санкцій проти Росії, які Америка запровадить у разі масштабного вторгнення РФ в Україну.

Бойовики на Донбасі посилили збройну агресію проти цивільних громадян та українських захисників. Найманці Російської Федерації здійснюють обстріли позицій військових, будинків мирних жителів та об’єктів інфраструктури.

Фото: Офіс президента

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