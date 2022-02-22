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Зеленський: визнання Росією “ЛДНР” є порушенням суверенітету України

Ілля Нежигай редактор стрічки
Зеленський: визнання Росією “ЛДНР” є порушенням суверенітету України

Україна розцінює визнання Росією терористичних формувань “ЛНР” та “ДНР” як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Про це під час звернення до українців заявив президент Володимир Зеленський.

– Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії, – заявив президент Зеленський.

Нагадаємо, 21 лютого Російська Федерація визнала “незалежність” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”, а президент Росії підписав відповідні укази.

Після цього Кремлем було оголошено про введення військ на тимчасово окуповані території України. Своє рішення про введення військ Володимир Путін аргументував забезпеченням “підтримки миру” у квазіреспубліках “ДНР” та “ЛНР” збройними силами РФ.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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