Признание независимости террористических формирований ЛНР и ДНР со стороны России означает односторонний выход Москвы из Минских соглашений и игнорирование решений Нормандской четверки.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к народу Украины.

– Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандского формата. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы, — сказал президент Украины.

По его словам, сегодняшние и завтрашние возможные решения России легализуют ее войска на оккупированных территориях, фактически находившихся там с 2014 года.

– Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет, – сказал президент Зеленский.

Владимир Зеленский также добавил, что признание Россией “ЛДНР” является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Смотрите полный текст и видеообращение президента Украины в материале Фактов ICTV.

Напомним, 21 февраля Российская Федерация признала “независимость” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”, а президент России подписал соответствующие указы.

После этого Кремлем было объявлено о вводе войск на временно оккупированные территории Украины. Свое решение о вводе войск Владимир Путин аргументировал обеспечением “поддержки мира” в квазиреспубликах “ДНР” и “ЛНР” вооруженными силами РФ.