Російська Федерація оголосила про введення військ на тимчасово окуповані території України.

Президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони РФ забезпечити “підтримання миру” у псевдореспубліках “ДНР” та “ЛНР” російськими військовими.

Він наказав ввести війська на території окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в указах Путіна.

У документі йдеться, що Путін в указі про визнання “ЛДНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функції підтримки миру” російськими військовими на території псевдореспублік.

21 лютого Росія визнала “незалежність” так званих “ЛНР” та “ДНР”, президент РФ підписав відповідні укази.

У Білому домі заявили про кричуще порушення Російською Федерацією міжнародних зобов’язань, тому президент США Джо Байден підпише указ про заборону інвестицій, торгівлі та фінансування псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

Весь світ засудив російську агресію та закликав очільника Кремля до миру на Донбасі. Лідери країн виступили з підтримкою суверенітету та територіальній цілісності України.