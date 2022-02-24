Національна поліція закликає громадян бути пильними та звертати увагу на вулиці на людей з елементами червоного кольору на одязі.

Зазначається, що у зв’язку з агресією Росії Нацполіція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст України.

Проте правоохоронці закликають громадян бути пильними та звертати увагу на підозрілих осіб на вулиці та предмети.

Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

Поліціянти закликають не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.