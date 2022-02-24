Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Поліція просить повідомляти про підозрілих людей на вулицях

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Поліція просить повідомляти про підозрілих людей на вулицях

Національна поліція закликає громадян бути пильними та звертати увагу на вулиці на людей з елементами червоного кольору на одязі.

Зазначається, що у зв’язку з агресією Росії Нацполіція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст України.

Проте правоохоронці закликають громадян бути пильними та звертати увагу на підозрілих осіб на вулиці та предмети.

Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

Поліціянти закликають не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка