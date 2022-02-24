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Факты / Украина / Общество

Полиция просит сообщать о подозрительных людях на улицах

Марта Бондаренко редактор ленты
Полиция просит сообщать о подозрительных людях на улицах

Национальная полиция призывает граждан быть бдительными и обращать внимание на улицы людей с элементами красного цвета на одежде.

Отмечается, что в связи с агрессией России Нацполиция ужесточила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов Украины.

Однако правоохранители призывают граждан быть бдительными и обращать внимание на подозрительных на улицы и предметы.

Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102.

Полицейские призывают не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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