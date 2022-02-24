Национальная полиция призывает граждан быть бдительными и обращать внимание на улицы людей с элементами красного цвета на одежде.

Отмечается, что в связи с агрессией России Нацполиция ужесточила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов Украины.

Однако правоохранители призывают граждан быть бдительными и обращать внимание на подозрительных на улицы и предметы.

Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102.

Полицейские призывают не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.