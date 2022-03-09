Ізраїль прийме тисячі біженців з України, які не мають єврейського коріння

Влада Ізраїлю оголосила про надання тимчасового притулку 5 тисячам українських біженців, які не мають єврейського коріння, і дозволить 20 тисячам українців, які перебували в Ізраїлі до війни, більшість з яких прибули нелегально і без віз, залишитися до закінчення бойових дій.

Як пише NYT, це рішення ухвалено на тлі напружених дебатів в Ізраїлі та за кордоном про те, наскільки широко країна має відкрити свої двері для тих, хто тікає від війни.

За даними Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, із п’яти тисяч українців, яким буде надано тимчасовий притулок, понад 3450 людей прибули до Ізраїлю після початку війни 24 лютого, тоді як 151 власнику українського паспорта було відмовлено у в’їзді.

– Картини війни в Україні та страждання її громадян вражають душу і не дозволяють нам залишатися байдужими, – сказала міністр внутрішніх справ Ізраїлю Айєлет Шакед.

Проте вона додала, що Ізраїль не може продовжувати приймати необмежену кількість українців.

Нові дозволи видаються незалежно від того, що близько 200 тисяч українців вже мали право на отримання ізраїльського громадянства відповідно до ізраїльського Закону про повернення. Цей закон дає євреям іноземного походження або всім, у кого батьки, бабусі, дідусі чи подружжя є євреями, автоматичне право претендувати на ізраїльське громадянство разом зі своїми найближчими родичами.

Ізраїль готується до інтеграції до 100 тисяч іммігрантів з України та Росії, які мають право на автоматичне набуття громадянства, хоча неможливо визначити, скільки їх приїде.

Зазначимо, що на ізраїльський уряд чинять тиск активісти з числа 1,2 мільйона російськомовних мешканців Ізраїлю, які вимагають розширити доступ для біженців з України. Близько мільйона російськомовних євреїв та їхніх родичів емігрували до Ізраїлю після розпаду Радянського Союзу у 1990-х роках.