Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 81 день війни
Вбили Вбили
227 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

До України прямує більше зброї: Кулеба зустрівся з Блінкеном у Німеччині

Юля Захарченко, редакторка стрічки
До України прямує більше зброї: Кулеба зустрівся з Блінкеном у Німеччині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном у Німеччині. За словами глави МЗС, до України прямує більше зброї та підтримки.

– Зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні. Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії, – розповів Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України висловив подяку американському державному секретарю Блінкену та США за непохитну підтримку України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Сполучені Штати Америки активно надають допомогу Україні. У понеділок, 9 травня, президент США Джо Байден підписав програму ленд-лізу.

Ця програма вперше діяла під час Другої світової війни. Тоді США передавали країнам-союзникам боєприпаси, військову техніку, озброєння, спорядження, продовольство, нафтопродукти для боротьби з нацистською Німеччиною.

Документ дозволить надавати критично важливу військову допомогу Україні швидше, за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократичної тяганини та оплати (держава може заплатити Америці трохи пізніше).

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: МЗС

Фото: МЗС

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка