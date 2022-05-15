До України прямує більше зброї: Кулеба зустрівся з Блінкеном у Німеччині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном у Німеччині. За словами глави МЗС, до України прямує більше зброї та підтримки.

– Зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні. Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії, – розповів Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України висловив подяку американському державному секретарю Блінкену та США за непохитну підтримку України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Сполучені Штати Америки активно надають допомогу Україні. У понеділок, 9 травня, президент США Джо Байден підписав програму ленд-лізу.

Ця програма вперше діяла під час Другої світової війни. Тоді США передавали країнам-союзникам боєприпаси, військову техніку, озброєння, спорядження, продовольство, нафтопродукти для боротьби з нацистською Німеччиною.

Документ дозволить надавати критично важливу військову допомогу Україні швидше, за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократичної тяганини та оплати (держава може заплатити Америці трохи пізніше).