На Сумщині скоротили тривалість комендантської години
На території Сумської області змінили тривалість комендантської години. З 18 травня 2022 року комендантська година триватиме з 22.00 до 5.00 на всій території області.
Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram-каналі.
Він наголосив, що усі перепустки, які надавали право пересуватися під час комендантської години, видані до 13.05.2022, вважаються не дійсними.
З міркувань безпеки вважаються дійсними лише перепустки, видані після 13 травня.
Під час комендантської години не можна виходити на вулицю, окрім як спускатися до сховищ під час повітряної тривоги.
З 15 травня комендантська година в Києві та області розпочинається на годину пізніше – о 23.00. Такі ж обмеження у ще трьох областях – Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській.
Джерело: Дмитро Живицький