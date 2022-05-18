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Факти / Україна / Суспільство

На Сумщині скоротили тривалість комендантської години

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Суми
Фото: Depositphotos

На території Сумської області змінили тривалість комендантської години. З 18 травня 2022 року комендантська година триватиме з 22.00 до 5.00 на всій території області.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram-каналі.

Він наголосив, що усі перепустки, які надавали право пересуватися під час комендантської години, видані до 13.05.2022, вважаються не дійсними.

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З міркувань безпеки вважаються дійсними лише перепустки, видані після 13 травня.

Під час комендантської години не можна виходити на вулицю, окрім як спускатися до сховищ під час повітряної тривоги.

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З 15 травня комендантська година в Києві та області розпочинається на годину пізніше – о 23.00. Такі ж обмеження у ще трьох областях – Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській.

Джерело: Дмитро Живицький

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