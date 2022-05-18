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В Сумской области сократили продолжительность комендантского часа

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Суми
Фото: Depositphotos

На территории Сумской области сменили время комендантского часа. С 18 мая 2022 года комендантский час продлится с 22.00 до 5.00 на всей территории области.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все пропуска, которые давали право передвигаться во время комендантского часа, выданные до 13.05.2022, считаются недействительными.

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Из соображений безопасности считаются действительными только пропуска, изданные после 13 мая.

Во время комендантского часа нельзя выходить на улицу, кроме как спускаться в убежища во время воздушной тревоги.

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С 15 мая комендантский час в Киеве и области начинается на час позже — в 23.00. Такие же ограничения еще в трех областях — Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской.

Источник: Дмитрий Живицкий

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