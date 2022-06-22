Червень, 22 в 14:22

У травні цього року мільйони українців несподівано для себе змінили постачальника газу. Замість приватних регіональних газзбутів (їх багато споживачів і досі плутають із облгазами й за звичкою називають газконторами) паливо почав постачати державний Нафтогаз.

При цьому клієнтів до нової компанії перевели автоматично, тож укладати нові угоди самостійно не потрібно. Але дізнатися свій новий особовий рахунок і навчитися платити за газ на нові реквізити – необхідно.

Факти ICTV зібрали відповіді на найпоширеніші запитання про зміни на ринку газу.

Зараз дивляться

Чому змінився постачальник газу?

Попередні газзбути не змогли виконати свої функції перед 8,8 млн побутових споживачів, бо не домовилися про нові угоди про закупівлю палива з Нафтогазом і не змогли забезпечити населення необхідним ресурсом.

Після цього, згідно з правилами ринку газу, клієнти автоматично перейшли до постачальника останньої надії (ПОН). Його функції виконує газопостачальна компанія Нафтогаз України.

ПОН – це страховий механізм на ринку газу: компанія автоматично підхоплює клієнтів, які залишилися без постачальника, й забезпечує їх газом протягом 60 діб – поки ті шукають нового, постійного постачальника газу.

Таким чином вдається уникнути ситуацій, коли люди можуть залишитися без газопостачання через проблеми тієї чи іншої комерційної компанії.

Як дізнатися, чи змінився постачальник у мене?

До Нафтогазу, як до ПОНу, спочатку потрапили 8,8 млн споживачів 17 постачальників під брендом ТВІЙ ГАЗЗБУТ (у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях), а також ТОВ Одесагаз-Постачання.

А 17 червня Нафтогаз повідомив, що від низки компаній до постачальника останньої надії додатково перейшли ще 1,3 млн домогосподарств, зокрема мешканці Києва, Черкас, Тернополя та інших міст.

Йдеться про колишніх клієнтів ДП КиївГазЕнерджи, ТОВ Лубнигаз-Трейдинг, ТОВ Газ Ресурс Компані, ТОВ Тернопільміськгаз, ТОВ Уманьгаз Збут та ТОВ Черкасигаз Збут.

За даними Нафтогазу, нині компанія постачає паливо майже 98% побутових споживачів в Україні (12,4 млн клієнтів).

Перевірити наявність у вас постійного постачальника можна на сайті Газопостачальної компанії Нафтогаз України чи безпосередньо на платформі Оператора ГТС України, увівши свій ЕІС-код.

ЕІС-код – це персональний газовий номер споживача, що складається з 16 символів (латинських літер та цифр). Його можна знайти в платіжці, договорі чи в особистому кабінеті.

Крім того, інформацію про наявність постачальника можна уточнити у контакт-центрі Нафтогазу.

Кому платити за газ: чому українцям змінили постачальника й що з цим робити? / 2 фотографии

А як же мої пільги/субсидії?

При зміні постачальника газу всі пільги та субсидії зберігаються автоматично. Їх підтягнуть у платіжки від нової компанії.

Ходити для вирішення цих питань нікуди не потрібно.

Чи потрібно особисто йти в газконтору, щоб укласти нову угоду?

Ні. Так звані газконтори – це ваші попередні газзбути. Саме від них споживачі й потрапили до постачальника останньої надії – Нафтогазу.

Щоб укласти угоду з Нафтогазом як постійним постачальником (а не ПОНом на термін до 60 діб), можна заповнити заявку онлайн на їхньому сайті, у Приват24, або ж відвідати відділення партнерів (Ощадбанк, ПУМБ, ТАС, Нова пошта).

Утім, згідно з рішенням Міністерства енергетики та Оператора ГТС України, цього разу споживачів вищезгаданих компаній перевели на повноцінні угоди з Нафтогазом автоматично. Тобто подавати заявки й особисто укладати новий контракт із Нафтогазом уже не потрібно.

Якою буде ціна в Нафтогазу?

Мільйони українців, які вимушено змінили газопостачальну компанію, перейшли до Нафтогазу на тарифний план Фіксований з ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості розподілу). Це на 3 коп дешевше, аніж у більшості попередніх газзбутів.

Тарифний план Фіксований і ціна 7,96 грн діятиме аж до 1 травня 2023 року.

Чи можна обрати іншого постачальника?

Так, можна обрати й іншу газопостачальну компанію на ринку. В теорії постачальника можна змінювати хоч щомісяця. Актуальний перелік компаній можна знайти на сайті інформаційно-консультаційного центру ГазПравда.

Щоправда, в останні кілька місяців кількість постачальників різко зменшилася. У червні нарахували лише 14 компаній. Хоча у березні їх було понад 60.

Тому перед тим, як подати заявку новому постачальнику, уважно вивчіть його умови та ціни, а також надійність. Бо якщо ця компанія згодом також піде з ринку, ви ризикуєте знову опинитися в постачальника останньої надії.

Як платити за газ Нафтогазу?

Щоб сплачувати за газ новій газопостачальній компанії, потрібно отримати новий номер особового рахунку.

Для цього необхідно перейти в чатбот GASUA (у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger) та ввести ЕІС-код. Отримати особовий рахунок також можна, звернувшись до контакт-центру Газопостачальної компанії Нафтогаз України.

Після отримання особового рахунку можна зареєструватися в особистому кабінеті my.gas.ua. Там буде змога дізнатися та оплатити рахунки, завантажити довідку про пільги та субсидії тощо.

Отримавши електронні чи паперові квитанції, ви можете сплатити їх онлайн (в особистому кабінеті Нафтогазу, платіжних системах чи мобільних банківських додатках), або офлайн (оплачувати традиційні паперові рахунки в касах банків чи на пошті).

Детальна інструкція, як отримати та оплатити рахунки за газ, є тут.

З якого місяця варто платити за газ Нафтогазу?

Із травня 2022 року. Саме з цього місяця 8,8 млн споживачів потрапили до постачальника останньої надії.

Як повідомили в Нафтогазі, рахунки за спожитий газ у травні будуть доступні після 20 червня в особистому кабінеті та чатботах.

А от друковані рахунки доставить Укрпошта аж після 25 червня. І лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

А якщо я вже заплатив за травень старому постачальнику?

За постачання газу в травні 8,8 млн колишніх клієнтів низки газзбутів мають платити саме Нафтогазу. Якщо ви вже сплатили за травень своєму попередньому постачальнику, той не перераховуватиме кошти Нафтогазу. Так само не можна переадресувати сплачені газзбуту кошти на оплату доставки палива.

Проте споживач, який помилково переплатив за постачання газу в травні, має право на повернення коштів. Як пояснюють експерти ГазПравди, це передбачено Правилами постачання природного газу, затвердженими НКРЕКП.

Там вказано, що у разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги.

Для повернення коштів потрібно написати відповідну заяву вашому попередньому постачальнику газу (газзбуту). Вона складається у довільній формі, але обов’язково слід вказати попередній номер особового рахунку.

Кому передавати показання лічильника й платити за доставку газу?

Тут без змін: показання лічильника варто передавати вашому облгазу (газорозподільній компанії), а не Нафтогазу (газопостачальній компанії).

Робити це потрібно щомісяця з 1 по 5 число (телефоном, у мобільному додатку чи чат-боті, у квитанції тощо).

Так само облгазу платять і за доставку (розподіл) газу.

І ні, плату за доставку газу не скасовували. Якщо ви її ігнорували, у вас накопичується заборгованість. Виняток зробили лише для абонентів, чиї будинки (разом із газовими трубами) постраждали внаслідок воєнних дій.