Фіксовані тарифи на електроенергію для побутових споживачів в Україні діятимуть до 31 жовтня 2022 року.

Відповідну постанову № 453 від 16 квітня ухвалив Кабінет міністрів України.

Цим документом уряд продовжив дію нинішніх тарифів на електроенергію ще на пів року: по 31 жовтня 2022 року. Їхня дія мала завершитися 30 квітня.

За рішенням уряду, тепер ще пів року діятимуть такі фіксовані тарифи на електроенергію для індивідуальних побутових споживачів:

• за споживання менше 250 кВт/год на місяць – 1,44 грн за 1 кВт/год (з ПДВ);

• за споживання понад 250 кВт/год на місяць – 1,68 грн за 1 кВт/год (з ПДВ).

Релігійні організації, дачні кооперативи, садові товариства, гаражно-будівельні кооперативи, юридичні особи, які є власниками майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, гуртожитки сплачуватимуть за тарифом 1,68 грн за 1 кВт/год (незалежно від обсягу споживання).

Це ж стосується й оплати послуг освітлення дворів, східців, роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів у багатоквартирних житлових будинках.

Відповідні зміни Кабінет міністрів вніс до своєї постанови № 483 Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електроенергії.

Днями президент України Володимир Зеленський анонсував, що тарифи на електроенергію для українців не підвищуватимуть ще щонайменше пів року. За словами глави держави, 80% громадян споживають менше 250 кВт/год на місяць та сплачують за нижчим тарифом.

У березні міністр енергетики Герман Галущенко запевняв, що в Україні під час війни не підвищуватимуть ціни на електроенергію для населення.