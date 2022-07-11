Липень, 11 в 19:40

З 24 лютого 2022 року мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Хтось переїхав у більш спокійні регіони України, а хтось попрямував за кордон.

Тим паче, з початком повномасштабної війни були спрощені правила перетину кордону для українських біженців.

Загалом, з 2017 року громадянам України не потрібна віза для в’їзду в шенгенську зону. Тому більшість з українців перебувають на території ЄС у якості туристів.

Зараз дивляться

Але повномасштабна війна триває вже кілька місяців, а безвізовий режим дозволяє перебувати в ЄС лише 90 днів протягом 180 днів.

Чи можливо виїхати з Польщі в інші країни ЄС, якщо безвізові дні вичерпано – дізнавалися Факти ICTV.

Перебування у Польщі в якості біженця

Українці, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року, мали кілька варіантів, як законно залишитися там:

за безвізом – 90 календарних днів з дати в’їзду;

отримати статус біженця ;

; отримати тимчасовий захист.

Оскільки безвізовий режим дозволяє перебувати в шенгенській зоні протягом 90 днів, більшість українців не поспішали оформлювати статуси біженців.

Проте війна триває, люди залишаються у Польщі, а безвізові 90 днів вже давно позаду.

Юрист Ростислав Кравець розповідає, що у Польщі та інших країнах ЄС прийняли особливий закон, який стосується законного перебування українців по закінченні безвізу.

– Ці закони передбачають законне перебування українців на території ЄС понад встановлений термін безвізового режиму. Наскільки мені відомо, більшість українців реєструвалися в Польщі і, фактично, автоматично отримали статус тимчасового захисту, – пояснює юрист.

Посольство України у Польщі оприлюднило роз’яснення, у якому зазначається, що перебування усіх громадян України, які прибули на законних підставах на територію Республіки Польща у зв’язку з воєнними діями в Україні та задекларували намір залишитися в Польщі, вважається легальним протягом 18 місяців, починаючи від дня 24 лютого 2022 року.

Тобто, якщо українці легально приїхали до Польщі після 24 лютого, залишаються там, при цьому не мають ані карти побиту, ані статусу біженця, ані додаткового захисту, ані дозволу на перебування з гуманітарних причин, вони все одно можуть залишатися до серпня 2023 року як особи, що користуються тимчасовим захистом.

Тимчасовий захист для українських біженців – це довгострокове перебування, оскільки перевищує 90 днів безвізу.

При цьому тимчасовий захист надається тим українцям, які прибували до Польщі через воєнні дії на території України.

Ось відповідь на запитання, яке багатьох цікавило – після закінчення терміну безвізового режиму ваше перебування на території Польщі вважається законним.

Проте для цього необхідно оформити звичайний PESEL. Незвичайною є процедура його отримання і форма заяви, яку потрібно заповнити українським біженцям.

Також необхідно надати фото, зразок підпису та здати відбитки пальців.

Далі у загальному реєстрі номерів PESEL (в якому є і польські громадяни, і економічні мігранти, і біженці) ставиться відмітка UKR.

Кравець зазначає, що саме ця відмітка на вашому PESEL означає, що ви автоматично користуєтесь тимчасовим захистом.

– Українці, у яких вичерпались дні безвізу, мають отримати польський PESEL. Це як аналог нашого ідентифікаційного коду. Він автоматично забезпечує тимчасовий захист, – каже юрист.

А, як уже згадувалось, такий захист забезпечує ваше легальне перебування у Польщі ще на 18 місяців.

Чи можна виїжджати з території Польщі в ЄС

Щодо переміщення в межах шенгенської зони українців, які мають право на тимчасовий захист, вони можуть виїхати з Польщі тільки в ту державу-член ЄС, де вони можуть реалізувати свої права, пов’язані з тимчасовим захистом.

– Ще на початку червня були прийняті зміни до законодавства, де визначалися можливості виїзду українців з Польщі більше ніж на 30 днів за своїми власними бажаннями. Проте невідомо, чи набрав він сили, – зауважує юрист.

Тобто виїхати в країни ЄС з Польщі ви зможете. При собі потрібно мати лише документ, який підтвердить, що ви перебуваєте під тимчасовим захистом.

Цей документ – роздрукований папірець, який вам нададуть після реєстрації номеру PESEL.