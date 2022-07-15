Липень, 15 в 13:47

Народному депутату Олексію Ковальову, якого підозрюють у державній зраді, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Наразі депутата-колаборанта оголосили в розшук.

Зараз дивляться

Так, Державне бюро розслідувань у квітні відкрило кримінальне провадження відносно Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та співпрацює з окупаційними військами.

До того ж з липня Олексій Ковальов обійняв посаду “заступника голови” у так званому уряді Херсонської області.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила нардепу-колаборанту про підозру 6 липня 2022 року.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Слуга народу ще 28 квітня виключили Ковальова із фракції та звернулися до Офісу генпрокурора і СБУ із закликом відкрити кримінальне провадження.

8 червня нардеп у соцмережі підтвердив, що співпрацює з окупантами. За його словами, Росія на Херсонщині надовго.

22 червня у Херсоні підірвали автомобіль Олексія Ковальова. Проте він вижив після замаху і лікувався в окупованому Криму.

Фото: Олексій Ковальов